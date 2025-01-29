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Происшествия 29 января 2025 13:31

Татарстанца будут судить за избиение матери 15 лет назад, после которого она умерла

Житель Мамадыша предстанет перед судом за смерть собственной матери. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла 15 лет назад. По версии следствия, 15 мая 2010 года, находясь под воздействием алкоголя, мужчина избил свою 85-летнюю мать. В результате полученных травм женщина скончалась.

На тот момент проведенные мероприятия не позволили выявить личность преступника. Мужчина заявил, что находился на работе во время инцидента. Тем не менее спустя много лет удалось доказать его вину. Сын погибшей признался в содеянном и подробно рассказал о произошедшем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

#суд
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