Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

За десять месяцев этого года Татарстана экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 376 млн долларов США, в том числе продукцию «Халяль» – более чем на 27 млн долларов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«У Татарстана есть возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в том числе произведенную по стандартам «Халяль». Это мясная, молочная и кондитерская продукция, масло подсолнечное, зерновые, корма для животных», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

В республике экспортом агропромышленной продукции занимаются 258 предприятий. Поставки осуществляются в 56 стран.

Гайнуллов в составе делегации Татарстана посетил Турцию. Они принял участие в рабочих встречах с представителями крупных организаций этой республики, осмотрел экспозицию 10-й международной торговой выставке «World Halal Summit».

Развитие партнерства с другими государствами соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в министерстве.