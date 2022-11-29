Татарстан экспортировал в Узбекистан пищевую продукцию на 17,4 млн долларов

За десять месяцев 2022 года из Татарстана в Узбекистан экспортировано пищевой продукции на сумму 17,4 млн долларов США. Узбекистан продал Татарстану продукцию на 2,3 млн долларов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Из Татарстана были отправлены кетчупы, джемы, соусы, кондитерские и мучные изделия, масложировая продукция. Узбекистан реализовал овощи, фрукты, сухофрукты и орехи.

«У наших республик есть огромный нереализованный потенциал для наращивания этих показателей. Именно в этом ключе нам нужно выстроить дальнейшую работу и найти конкретные точки соприкосновения и роста», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В Минсельхозпроде сегодня прошла встреча с делегацией Сурхандарьинской области Республики Узбекистан во главе с Хокимом Турой Боболовым. На мероприятии Зяббаров рассказал о достижениях сельхозотрасли Татарстана, отметив, что в регионе к началу 2022 года валовая продукция АПК составила 480 млрд рублей.

«Узбекистан является для нас братской и дружественной республикой. Нас объединяют общие традиции, одна религия, давние дружеские и родственные связи, корнями уходящие вглубь в несколько поколений», – подчеркнул он.