Татарстан ждет увеличение заболеваемости Covid-19 через три недели после Москвы

В Татарстане заболеваемость новой коронавирусной инфекцией будет расти вслед за столицей России. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель министра здравоохранения – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«В Российской Федерации рост заболеваемости пошел. За два года мы увидели тенденцию: когда начинается увеличиваться заболеваемость в крупном мегаполисе, столице нашей родины – Москве, через приблизительно три недели начинает увеличиваться заболеваемость у нас. Мы видим, насколько Москва сейчас растет и видим некоторое увеличение обращаемости у нас», – рассказал он.

Жаворонков подчеркнул, что рост обращений пациентов не сравним с предыдущими подъемами заболеваемости, сейчас больных меньше.

По словам замминистра, система здравоохранения начала подготовку к сезонному осеннему увеличению заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, в том числе и коронавируса.