Татарстан ждет туристов, приехавших на праздники по трассе М12 — Иванов

В этом году Татарстан в полную силу почувствует эффект от запущенной трассы М12 во время новогодних каникул. Об этом сказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на брифинге в Доме Правительства республики. Встреча была посвящена праздничным мероприятиям и мерам по обеспечению безопасности в городах и районах РТ во время новогодних каникул.

«В этом году мы полноценно уже чувствуем эффект от трассы М12, которая открылась в конце 2023-го. Ожидаем большое количество людей, приехавших к нам в республику по М12. Это в первую очередь Москва, Московская, Костромская, Ивановская, Ярославская, Владимирская области и традиционно наши соседи по Приволжскому федеральному округу», — сказал он.

В этом году на новогодних праздниках республика ждет 160 тыс . туристов – столько же посетили Татарстан во время праздничных дней в 2023 году.

«Загрузка гостиниц в среднем за этот период на сегодняшний день составляет порядка 65-70%, в пиковые даты, с 3 по 5 января, она доходит в некоторых гостиницах до 98%. Это очень высокие показатели», – сообщил Иванов.

На том же брифинге глава Министерства культуры РТ рассказала, что Казанский цирк готовит показать рекордное количество новогодних представлений в праздничные дни.