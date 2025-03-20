Татарстан ждет переменчивая погода: снег, потепление и антициклон

По данным Гидромедцентра РТ, в последние дни Татарстан находился под влиянием антициклона, обеспечивавшего сухую и спокойную погоду. Среднесуточные температуры превышали климатическую норму на 2-4 градуса, а дневной воздух прогревался до +1..+5°.

Сегодня, 20 марта, в регион пришел атмосферный фронт, связанный с циклоном на севере. Он принес осадки в виде снега и мокрого снега, а также порывистый ветер до 16 м/с. В полдень температура воздуха варьировалась от -1 до +5°.

Завтра, 21 марта, фронт покинет Татарстан, давление начнет расти, и осадки прекратятся. Ночные температуры опустятся до -2..-7°, днем потеплеет до +2..+7°.

В субботу, 22 марта, регион окажется под влиянием ложбины нового северного циклона. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью составит 0..-4°, днем – от 0 до +4°.

В воскресенье, 23 марта, погода вновь стабилизируется благодаря периферии антициклона. Осадков не прогнозируется, а температурный фон составит -5..-10° ночью и +2..+7° днем.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 24 и 25 марта, республика останется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается, ночные температуры будут держаться в пределах 0..-5°, а днем воздух прогреется до +4..+9°.