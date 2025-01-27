Татарстан ждал его с начала нулевых – ЭП-600 выдал первые тонны этилена

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На олефиновом комплексе ЭП-600 СИБУРа в Нижнекамске получили первые тонны этилена. Это основной продукт комплекса. Ожидается, что до конца 2025 года ЭП-600 выйдет на проектную мощность.

«Получение первых тонн этилена на олефиновом комплексе СИБУРа ЭП-600 - важное событие для всей нефтехимической отрасли, — прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. — Это откроет дорогу новым современным производствам: полимеров и продукции на их основе. Как следствие, мы получим больше качественных теплоизоляционных материалов, экологичные шины, долговечные трубы и много другой нужной для экономики продукции. Будем и дальше совместно внедрять передовые технологии на производствах для укрепления промышленного потенциала нашей страны».

«Стратегически российская нефтехимия уже много лет рассчитывала на запуск новых производств этилена, с тех пор, как Татарстан стал в начале 00-х одним из лидеров по производству нефтехимических продуктов в России, а по ряду наименований занял существенную нишу в мире», — отметил заместитель генерального директора «Ассоциации предприятий и промышленников РТ» Тимур Халиков. Собеседник издания указал на то, что производство этилена — это фундамент российской экономики для выпуска всех последующих химических продуктов. «Поэтому в Татарстане так долго ждали новых этиленовых мощностей, и такой важный прорыв достигнут профессионализмом СИБУРа», — добавил Халиков.

Сырьем для установки ЭП-600 выступает прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. Ежегодно ЭП-600 будет потреблять 1,8 млн тонн, выдавая 600 тыс. тонн этилена, 480 тыс. тонн пропилена, порядка 180-200 тыс. тонн бензола и других побочных продуктов. В связке с этиленником СИБУР реализует целый комплекс проектов, направленных на импортозамещение широко востребованных современных синтетических материалов, в том числе полистирола, АБС-пластиков. Также продукция ЭП-600 будет питать первое в России производство гексена — незаменимого компонента для создания сложных марок полиэтилена с улучшенными свойствами. Уникальная для страны установка для его производства уже строится в Нижнекамске на базе собственной технологии компании и начнет работу в 2025 году.

Инвестиции в строительство предприятия составили порядка 200 млрд рублей. Проект ЭП-600 был реализован без поддержки лицензиаров и вендоров — зарубежных заводов изготовителей. Завершение проекта ЭП-600 СИБУРом своими силами выглядит как перелом устоявшихся на мировом рынке традиций, полагает Халиков. «Для этого требуется гигантский уровень знаний и квалификации, сосредоточение научной и конструкторской базы, — объясняет замдиректора АПП РТ. — Конечно, этот мощный технологический задел сформировался не случайно — в его основе многолетнее партнерство с ведущими научными и технологическими центрами, мировыми инжиниринговыми компаниями. И все же сделан огромный шаг вперед, и я надеюсь, что СИБУР будет продолжать накапливать свой технологический потенциал, развивая его на своих предприятиях. Это мощнейший шаг к разработке и внедрению собственных технологий, снижению доли «критического» импорта в нефтегазохимии и сокращению затрат на химическую продукцию».

Помимо увеличения выпуска продукции «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом», запуск ЭП-600 приведет к росту зарплат, выделению новых средств на модернизацию и развитие ключевых нефтехимических предприятий Татарстана, повышению налоговой базы. «Синергетический эффект для экономики и бюджета Татарстана можно будет оценить позже, так как ЭП-600 это мультипликатор, который приведет к продуктовому рывку в химии не на проценты, а в разы. Сейчас ясно одно — мы перевернули новую страницу в истории. Химический комплекс республики обеспечен этиленом, бензолом и пропиленом, и на российском рынке будет широкая линейка химических продуктов различных предприятий», – заключил Халиков.