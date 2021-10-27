Татарстан завтра определится, какие предприятия будут работать в нерабочие выходные

Власти Татарстана завтра объявят, как будут работать предприятия непрерывного цикла в установленные нерабочие дни. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«С 30 октября по 7 ноября в России Президентом страны установлены нерабочие дни, вся информация о том, как в этот период будут функционировать предприятия непрерывного цикла, будет объявлено завтра в рамках Оперативного штаба и брифинга, как только будут подписаны документы», – отметила спикер.

Лейла Фазлеева добавила, что аэропорты и медицинские учреждения, к примеру, не будут закрыты.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов отметил, что пункты вакцинации также будут работать непрерывно.