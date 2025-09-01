Татарстан завоевал 15 золотых наград в финале чемпионата «Профессионалы»

В расположенном в Калуге Федеральном технопарке профессионального образования завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Сборная Республики Татарстан завоевала в общей сложности 15 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Финал проходил с 25 по 30 августа текущего года по 24 компетенциям: 22 в основной возрастной категории и двум – в юниорской категории. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Сборная Татарстана участвовала в состязаниях по 14 компетенциям основной возрастной категории и по одной компетенции юниорской категории. Дополнительно республику представили в двух компетенциях два конкурсанта и два эксперта в индустриальном зачете.

Всего в соревнованиях от республики приняли участие 34 человека: 17 конкурсантов и 17 экспертов-наставников.

В ходе финала были подведены итоги по индивидуальному, индустриальному и командному зачету (нововведение 2025 года), а также по международному зачету.

Татарстанцы в индивидуальном основном зачете взяли 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали; в командном зачете – 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей; в индустриальном зачете – 2 серебряные медали (участники основного зачета – 3 золотые медали).

В международном зачете – лучшими стали и приобрели 3 золотые медали конкурсанты из Татарстана по компетенциям «Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Электромонтаж».

Следующий финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря 2025 года по 30 компетенциям: 27 в основной возрастной категории и трем – в юниорской.