Татарстан завершит празднование 30-летия КВН Международным кубком в УНИКСе

Завтра, 4 декабря, в концертном зале КСК «УНИКС» состоится Международный кубок КВН, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Клуба веселых и находчивых Татарстана. Это событие станет завершающим аккордом в программе празднования 30-летия движения КВН в республике.

В турнире примут участие команды «Доктор Хаус» (Белоруссия, чемпионы Высшей лиги КВН) и «Ровеньки» (Орел, вице-чемпионы Высшей лиги 2022-2023 годов). Татарстан представит обновленная команда «Четыре татарина». По информации президента КВН РТ Андрея Кондратьева, в коллективе проходит перезагрузка состава.

В состав жюри войдут российский телеведущий, сценарист, редактор Михаил Марфин и режиссер Высшей лиги КВН Михаил Ярченко. Также в числе судей – известные татарстанцы: депутат Госсовета РТ, хоккеист Данис Зарипов, художественный руководитель и солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, генеральный директор ТНВ (телеканал является учредителем КВН РТ) и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.