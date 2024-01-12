Татарстан завершил установление границ с другими регионами

В ЕГРН внесены сведения о границе между Татарстаном и Кировской областью. Таким образом, в реестре указаны все восемь границ республики, смежных с другими регионами, сообщает Управление Росреестра по РТ.

Протяженность участка, граничащего с Кировской областью, составляет 228 километров. Он расположен на севере республики, в Балтасинском и Кукморском районах (со стороны РТ). Работы по уточнению сведений велись с 2019 года, а в июле 2023-го было подписано соглашение об установлении границы.

В управлении отметили, что в результате исследований граница между регионами не поменяла свою исторически сложившуюся конфигурацию. По итогам согласования удалось устранить различия в ее изображении в различных документах.

«Внесение границы между Республикой Татарстан и Кировской областью является заключительным этапом в работе по установлению границы Республики Татарстан. Ранее границы были установлены с семью смежными субъектами — Оренбургской, Ульяновской, Самарской областями, Республиками Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия», — отметил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Как рассказал глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин, в процессе работы в Татарстане и Кировской области было выявлено 57 проблемных участков. Для решения возникших вопросов проводились рабочие встречи и совместные выезды.

Благодаря сведениям, внесенным в ЕГРН, добавил директор филиала Роскадастра по РТ Артем Костин, повысится эффективность управления землями и недвижимостью. Установление границы содействует сокращению спорных ситуаций, гарантирует права собственников и способствует привлечению инвестиций в экономику.