Татарстан завершил ремонт МФЦ в Рубежном

фыТатарстан в преддверии главного зимнего праздника завершил строительство Многофункционального центра в Рубежном. Работы вела компания «Евро-Тех».

Завершающим штрихом уходящего года стало оснащение МФЦ мебелью, завезенной шефом-регионом и собранная татарстанскими специалистами.

Фото: © «Татар-информ»

В начале 2024 года в рубежанском Многофункциональном центре будет установлена оргтехника необходимая специалистам офиса для работы с населением.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее Татарстан завершил ремонтные работы и полное оснащение Многофункционального центр в городе Лисичанск.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.