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ЛНР и Татарстан 29 декабря 2023 20:26

Татарстан завершил ремонт МФЦ в Рубежном

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фыТатарстан в преддверии главного зимнего праздника завершил строительство Многофункционального центра в Рубежном. Работы вела компания «Евро-Тех».

Завершающим штрихом уходящего года стало оснащение МФЦ мебелью, завезенной шефом-регионом и собранная татарстанскими специалистами.

Фото: © «Татар-информ»

В начале 2024 года в рубежанском Многофункциональном центре будет установлена оргтехника необходимая специалистам офиса для работы с населением.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее Татарстан завершил ремонтные работы и полное оснащение Многофункционального центр в городе Лисичанск.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

Фото: © «Татар-информ»

#Рубежное
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