Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан завершил ремонт МФЦ в Рубежном
фыТатарстан в преддверии главного зимнего праздника завершил строительство Многофункционального центра в Рубежном. Работы вела компания «Евро-Тех».
Завершающим штрихом уходящего года стало оснащение МФЦ мебелью, завезенной шефом-регионом и собранная татарстанскими специалистами.
В начале 2024 года в рубежанском Многофункциональном центре будет установлена оргтехника необходимая специалистам офиса для работы с населением.
Ранее Татарстан завершил ремонтные работы и полное оснащение Многофункционального центр в городе Лисичанск.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»