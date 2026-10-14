Татарстан завершил работы по лесоустройству в 2026 году

Работы по лесоустройству, запланированные на этот год, завершены в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

«В этом году проведены полевые и камеральные работы по лесоустройству на территории Лениногорского лесничества на площади 52,9 тысячи гектаров, Мамадышского – 46,4 тысячи гектаров, Кзыл-Юлдузского – 42,4 тысячи гектаров, Буинского – 18,7 тысячи гектаров», – отметил он.

Также проведены подготовительные работы к лесоустройству на территории Елабужского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств на площади 102,3 тыс. га.

«Лесоустройство – фундаментальная основа для рационального управления лесным фондом. Без точных данных о состоянии лесов невозможно планировать ни лесовосстановление, ни охрану от пожаров, ни устойчивое лесопользование. Результаты лесоустройства позволяют принимать обоснованные управленческие решения и составлять актуальные планы ведения лесного хозяйства для каждого лесничества на ближайшие десять лет. Это инвестиция в будущее наших лесов, которая обеспечит сохранение экологического баланса республики для следующих поколений» – подчеркнул Алексей Мосунов.