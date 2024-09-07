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Татарстан завершил программы капремонта школ и общежитий
В Татарстане выполнена программа капитального ремонта школ и образовательных центров. Какие образовательные учреждения еще находятся в работе, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Совещение в режиме видеоконференцсвязи провел Раис РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя Татарстана.
По словам министра, также в регионе завершено обновление 15 общежитий — последние четыре объекта сданы в Нижнекамском, Альметьевском и Бугульминском районах.
По детским садам программа выполнена на 98% — осталось закончить обновление одного детского сада в Менделеевском районе. Еще шесть объектов — в Лениногорском, Лаишевском, Азнакаевском, Нижнекамском, Верхнеуслонском Дрожжановском — были сданы на текущей неделе.
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