Татарстан завершил программы капремонта школ и общежитий

В Татарстане выполнена программа капитального ремонта школ и образовательных центров. Какие образовательные учреждения еще находятся в работе, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Совещение в режиме видеоконференцсвязи провел Раис РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя Татарстана.

По словам министра, также в регионе завершено обновление 15 общежитий — последние четыре объекта сданы в Нижнекамском, Альметьевском и Бугульминском районах.

По детским садам программа выполнена на 98% — осталось закончить обновление одного детского сада в Менделеевском районе. Еще шесть объектов — в Лениногорском, Лаишевском, Азнакаевском, Нижнекамском, Верхнеуслонском Дрожжановском — были сданы на текущей неделе.