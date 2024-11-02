Татарстан завершил программу по ремонту дошкольных организаций

На этой неделе Татарстан полностью выполнил республиканскую программу по ремонту дошкольных образовательных учреждений. Последним был сдан детский сад в Менделеевском районе, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ замглавы Минстроя республики Дамир Шайдуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Шайдуллина, в этом году в образовательной сфере Татарстана реализовано три федеральных и четыре республиканских программы. Завершены все 185 объектов, работы на которых обошлись в сумме более чем на 5 млрд рублей. Это 51 школа и 21 детсад, 94 пищеблока, 15 общежитий средних специальных учреждений и четыре ресурсных центра.

По жилым домам продолжается капитальный ремонт 67 многоэтажек в 12 муниципальных образованиях. К настоящему моменту строительно-монтажные работы на объектах близятся к завершению (99%). Отремонтированы 682 дома — из них за последние полмесяца были введены 63 объекта в 10 муниципалитетах.