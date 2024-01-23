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Татарстан завершил демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения
Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Татарстане демонтировано почти 24 километра бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
На завершение мероприятий в акватории Нижнекамского водохранилища в 2023 году было освоено 630,5 млн рублей, в том числе 496,4 млн рублей из федерального бюджета.
«Мероприятия реализованы в 2022-2023 годах. Работы по демонтажу бездействующих нефтяных трубопроводов полностью завершены, удалось ликвидировать потенциальную угрозу негативного воздействия на воды Нижнекамского водохранилища», – уточнил Шадриков.
По данным пресс-службы Минэкологии РТ, в результате проведенных работ предотвращен возможный риск негативного воздействия на 1,2 млн человек.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
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