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Татарстан завершает восстановление двух школ в Лисичанске
Татарстан готовит к сдаче две отремонтированные школы в Лисичанске. Ремонтные работы в школах вышли на финишную прямую и должны быть завершены уже в мае.
В школах появятся современные спортивные залы с качественным напольным покрытием, тренерскими и раздевалками, просторные актовые залы для проведения концертов и мероприятий, а также оборудованные по последнему слову техники столовые. При входе в учебные учреждения в глаза сразу бросается необычный дизайн рекреаций и общественных пространств, стены в которых украшают тематические рисунки.
В 2023 году Татарстан запланировал к восстановлению четыре школы Лисичанска. После того, как о данном намерении было заявлено в местных и федеральных СМИ, одно из общеобразовательных учреждений целенаправленно было уничтожено силами ВСУ. Из трех оставшихся социальных объектов, одна школа уже полностью отремонтирована и ведет образовательный процесс в дистанционном формате.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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