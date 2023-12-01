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ЛНР и Татарстан 1 декабря 2023 12:44

Татарстан завершает строительство МФЦ в Рубежном

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Фото: © «Татар-информ»

Работы по созданию Республикой Татарстан Многофункционального центра в Рубежном выходят на финишную прямую. Отмечается, что показатель выполнения работ составляет 70 процентов.

В данный момент ведется внутренняя отделка будущего МФЦ. Работы выполняет подрядчик из Татарстана – компания «Евро-Тех», руководство которой наняло специалистов из числа местных жителей.

По готовности объекта Республика Татарстан завезет в рубежанский МФЦ мебель и оргтехнику.

Фото: © «Татар-информ»

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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