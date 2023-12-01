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Татарстан завершает строительство МФЦ в Рубежном
Работы по созданию Республикой Татарстан Многофункционального центра в Рубежном выходят на финишную прямую. Отмечается, что показатель выполнения работ составляет 70 процентов.
В данный момент ведется внутренняя отделка будущего МФЦ. Работы выполняет подрядчик из Татарстана – компания «Евро-Тех», руководство которой наняло специалистов из числа местных жителей.
По готовности объекта Республика Татарстан завезет в рубежанский МФЦ мебель и оргтехнику.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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