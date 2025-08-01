Татарстан завершает капремонт школы №2 в Рубежном: обновлены кабинеты, фасад и спортзалы

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Капитальный ремонт школы №2 в городе Рубежное, проводимый Республикой Татарстан, выходит на финишную прямую. Как сообщил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, на объекте завершены фасадные работы, полностью обновлены специализированные кабинеты химии и биологии, актовый зал. Кроме того, стены главного холла школы украшены художественными панно.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В настоящее время завершается обустройство входной группы: специалисты монтируют козырьки и опоры крыльца. Параллельно продолжается укладка напольного покрытия в спортивном зале, предназначенном для занятий боевыми искусствами. Ранее здесь преподавались карате и дзюдо.

После завершения работ и оснащения залов спортивным инвентарем планируется возобновление этих секций – это позволит юным жителям Рубежного снова приобщаться к спорту высоких достижений.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Также продолжается установка светового оборудования для интерактивных учебных досок. Все работы ведутся в сжатые сроки, благодаря чему школа уже скоро сможет принять учеников в полностью обновленном и современном пространстве.