Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется «запретных» дорог
Еще весной путешествие на электрокаре Tesla Model 3 из Москвы в Казань могло продолжаться около 40 часов. Появление сети электрозарядных станций постепенно лишает этот тур экстремального очарования. В Татарстане сеть быстрых зарядок для электромобилей перестанет быть дефицитом даже раньше, чем в других российских регионах.
Сюита для зеленого авто
В одном из казанских дворов на столбе висит аккуратный ящик с пятью розетками. В зимнее время года можно наблюдать такую картину: к столбу подъезжает небольшой автомобиль – Nissan Leaf. Его владелец достает из салона провод, один конец которого присоединяет к разъему на передней части авто, а второй – к одной из розеток ящика. И уходит домой. Через несколько часов он выходит, отсоединяет провод, садится в машину и уезжает.
Владелец авто – известный татарстанский музыкант, «золотой саксофон Казани» Рамиль Мухутдинов. Несколько лет назад он увлекся идеей авто с электродвигателем и решился сменить гибридную Toyota Prius на Nissan Leaf. Оказавшись в рядах пионеров электромобильного движения в Татарстане, Рамиль поначалу получал массу удовольствия от владения «зеленым» авто.
«Летом я заряжал машину на даче, и всё было прекрасно. Проблемы начались осенью, когда вернулся в городскую квартиру. Я живу на 12-м этаже, так что «заправиться» от домашней сети невозможно, – говорит музыкант. – Правда, вскоре недалеко от моего дома построили АЗС, где имелась и электрозарядная станция. Пока она действовала в тестовом режиме, ей можно было пользоваться бесплатно».
Но вскоре заправка открылась официально, и оказалось, что заряжать машину по установленной цене – 10 рублей в минуту – неэкономично. И Рамиль свою машину продал. Но мечта об электрокаре осталась. Планируя приобрести его вновь, музыкант обратился за поддержкой к активистам из некоммерческой организации «Рестарт», занимающейся продвижением темы электромобилей в республике. «Рестарт» помог подготовить документы для того, чтобы Рамиль смог воспользоваться услугой технологического присоединения к электрическим сетям и установить у себя во дворе медленную «зарядку» (на полный заряд батареи зимой нужно примерно 5 часов). Сейчас семья музыканта владеет другим Nissan Leaf. «Зарядка» Рамиля, как и другие электрозарядные станции мира, внесена в базу данных мобильного приложения PlugShare, через которое владелец электрокара может найти станцию, увидеть ее технические характеристики, а также стоимость зарядки и отзывы пользователей. Время от времени к Рамилю обращаются владельцы электрокаров из соседних домов и заряжают свои автомобили, компенсируя ему затраты электроэнергии (по цене тарифа, указанного в его договоре с энергосбытовой компанией, – 4,11 рубля за кВт-ч).
«Многие считают, что владение электрокаром – это боль, – говорит представитель «Рестарта» Рустем Галимзянов. – Мы стремимся изменить эту ситуацию. Я и мои коллеги ездим на электрокарах и, поверьте, ни за что не поменяем их на авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Наши ряды пусть и не очень быстро, но пополняются. На сегодняшнем этапе одна из задач «Рестарта» – безвозмездно помогать татарстанцам устанавливать зарядные станции у себя во дворах. Кроме того, мы проводим встречи «Рестарт – Академии» – просветительского проекта, в котором рассказываем татарстанцам об электромобилях и собираем обратную связь у тех, кто уже владеет электрокарами».
Заправку к подъезду!
По подсчетам «Рестарта», сегодня по Татарстану ездят более 100 электрокаров. Одна из наиболее популярных бюджетных моделей – Nissan Leaf с емкостью батареи 24 кВт. На полной зарядке такое авто может проехать около 80-100 км. То есть при интенсивной езде заряжаться практически каждый день.
Владельцы частных домов могут заряжаться от своей же сети, используя так называемый кирпич, упрощенную зарядную станцию (стоимостью примерно от 10 до 20 тыс. рублей в зависимости от мощности). А вот жителям многоквартирных домов из-за бюрократических примочек УК и сложного жилищного законодательства от домовой сети заряжаться проблематично. Оптимальный вариант – установка небольшой зарядной станции в своем дворе, как это сделал Рамиль Мухутдинов. По его словам, при самой интенсивной зарядке он тратит на это не более 750 рублей в месяц. Его портативная станция стоила около 55 тысяч рублей. Но установить такой коробок на столб не всегда возможно. Напольная установка татарстанского производства обойдется автолюбителю примерно в 120 тысяч рублей. Самый сложный момент – оформление в аренду или собственность земельного участка под установку. Тут как раз и помогают консультации «Рестарта». Станцию подключают после заключения договора с сетевой и энергосбытовой компаниями. Оплачивается зарядка по обычному тарифу. Посчитать сэкономленные средства легко: стоимость ночного тарифа – 2,75 рубля за кВт. В месяц на зарядку аккумулятора емкостью 30 кВт-ч нужно будет потратить 2475 рублей. На 30 кВт можно проехать 150 км. При максимальной ежедневной эксплуатации получится 4500 км в месяц. При стоимости АИ-92 в 45 рублей за литр и расходе 10 л/100 км получим затраты на бензин в размере 20 250 рублей.
«В этом году в рамках работ по проекту «Наш двор» во дворе около перекрестка улиц Волгоградской и Декабристов была установлена медленная зарядная станция. Считаю, это отличная практика, которую нужно тиражировать», – говорит Рустем Галимзянов.
В «Рестарте» отмечают, что не менее перспективна и интересна идея установки медленных зарядок около магазинов, кафе, общественных учреждений. Для пользователей это стимул использовать электрокар, для компаний – конкурентное преимущество.
Согласно приложению PlugShare, сегодня в Казани действуют 7 быстрых (от 50 до 150 кВт, время зарядки – от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от емкости аккумулятора автомобиля) и около 13 медленных (от 3,5 до 22 кВт, время зарядки – от 3 до 21 часа) станций. На АЗС «Татнефти» стоимость заправки – 10 рублей в минуту. А вот «зарядки» на паркингах ТЦ, как правило, работают бесплатно. На недавно открытой АНО «Рестарт» электрозаправке около Энергоунивеситета зарядить авто пока тоже можно безвозмездно. Кстати, татарстанские IT-компании сейчас активно разрабатывают приложения, через которые можно будет не только находить станцию, бронировать ее, но и запускать сам процесс заправки.
Важный момент: если автовладелец имеет в СТС специальную отметку о том, что машина снабжена электродвигателем, и если он внесет свой электромобиль в реестр парковочных разрешений «Казанского паркинга», то все муниципальные парковки для него будут бесплатными. Так же, как и парковки ТЦ. Единственное исключение – парковка около Национальной библиотеки.
За год быстрых зарядок станет в пять раз больше
Еще 8 месяцев назад путь Рустема Галимзянова на Tesla Model 3 из Москвы в Казань занял вместо обычных 12 часов около 40. В Нижнем Новгороде, куда он приехал ночью, зарядная станция оказалась нерабочей, и ему пришлось через чат электромобилистов искать того, кто пустил бы на ночь в гараж зарядиться. Сейчас в Нижнем уже три быстрых зарядных станции, и на Tesla, емкость аккумулятора которой составляет 75 кВт, можно добраться туда без проблем. Но вот «лифоводам», как ласково называют владельцев Nissan Leaf, подобное путешествие пока недоступно – зарядки не хватит.
«Теоретически сегодня можно доехать от Казани до Челнов, но при условии, что зарядки по пути будут работать. Были случаи, когда я пытался заправиться (на оборудовании местного производителя), программа запускалась, заряжала 2%, и всё, – говорит владелец электрокара казанец Игорь. – Или на М7 выезжаешь, там стоит зарядная станция, которая не работает. Звонишь в техподдержку, тебе торжественно сообщают, что номер не обслуживается. Звонишь на 8-800…, усталый оператор говорит: “Да, починим в понедельник, вот там красная кнопка, ее покрути…”».
Но ситуация стремительно меняется. В 2020 году количество быстрых «зарядок» на постоянном токе увеличилось в Татарстане до 6 станций, в этом их станет уже 32 - при условии успешной реализации целевых программ крупных республиканских корпораций (АО «Сетевая компания» и ПАО «Татнефть»). Число «медленных» зарядок достигнет 25-ти. Не так давно зарядные станции появились в Болгаре, Чистополе, Алексеевском. «Всё гуд, теперь дорога Самара – Казань – сплошной кайф», – пишет в отзывах на PlugShare владелец Tesla Model 3 про недавно открытую в Базарных Матаках зарядную станцию от «Сетевой компании».
«Как в начале XXI века мы стояли на пороге глобальных изменений – прихода новых информационных технологий, – так и сейчас мы стоим на пороге перехода от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям. За этим будущее. Татарстанцы начинают приобретать электрокары, но многих останавливают опасения, связанные с отсутствием заправок. Мы одними из первых в стране задумались о системном подходе к решению этой проблемы, – говорит Руслан Касымов, директор чистопольского филиала «Сетевой компании». – Станции, которые установил непосредственно наш филиал в этом году в трех муниципальных районах, сразу стали пользоваться большим спросом, в том числе и у владельцев электрокаров из других регионов, которые направляются в Казань. Пока это не очень большой поток, но сейчас наша основная цель не извлечение прибыли, а первенство в сфере развития зарядной инфраструктуры и ускорение этого процесса. Кроме того, мы реализуем эти проекты и для собственных нужд. В наших планах – постепенная замена устаревшего автотранспорта компании на ДВС на машины с электродвигателями для существенной экономии на топливе и достижении определенного экологического эффекта».
Сейчас Татарстан в развитии зарядной инфраструктуры уверенно лидирует – на фоне соседних регионов, в которых «зарядок» пока единицы. Это лидерство многообещающе по нескольким причинам.
Во-первых, по Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Правительством РФ в 2021 году, для участников процесса отечественной электромобилизации – создателей зарядной инфраструктуры, компаний, строящих предприятия по производству батарей и организаций, предоставляющих электромобили в лизинг, предусмотрены субсидии. По скорректированному плану Минэкономразвития РФ Татарстан уже вошел в пилотный проект развития электрозарядной инфраструктуры и получил квоту на субсидирование 95 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Размер возмещения составляет 60% от стоимости ЭЗС и 30% от стоимости технологического присоединения.
Интерес самих автолюбителей к электрокарам помогут предусмотренные концепцией гибкие условия кредитования, корректировка утилизационного сбора и потенциально бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог. К слову, по данным портала «Дром», с января по сентябрь 2021 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 58%, а продажи новых увеличились в 5 раз относительно аналогичного периода 2020 года. Правда, с 2022 года будут отменены таможенные льготы на импортные автомобили (пока частный парк электрокаров составляют только они), что, по мнению экспертов, может увеличить их стоимость примерно на 60%. И это опять же может стать стимулом для отечественных компаний.
Во-вторых, республика таким образом создает среду для выхода на новые рубежи, связанные с производством самих электрокаров. Напомним, КАМАЗ планирует развивать один из немногих на сегодня проектов по производству отечественного электрокара «Кама-1». Кроме того, на территории республики находится прогрессивный Иннополис, который наверняка не останется в стороне от развития зеленых технологий.
«Электромобили изменят не только наше представление о пользовании личным транспортом, но и всю систему автопроизводства. Производство электрокара, где главное – это мотор и батарея, в корне отличается от производства машин с ДВС, поэтому, скорее всего, лидерами станут не те компании, которые сегодня составляют топ автопроизводителей, – говорит Ленар Кашапов. – Изменяется подход к владению автомобилем. Сегодня в тренде каршеринг, лизинг, подписка. Tesla будет зарабатывать не на продаже авто, а на подписках – продавать подгорев сидений, автопилот, выход в интернет, скидки при покупках на маркетплейсах. Уже сегодня на первый план в сфере производства электрокаров выходит программное обеспечение. Создатели наиболее совершенной телеметрии, систем управления авто, цифрового двойника движения и т.д. возглавят рынок».
В-третьих, всё это в совокупности делает Татарстан лакомой территорией для реализации масштабных инвестпроектов. На днях стало известно, что Казань в качестве одной из семи территорий для проекта электротакси и соответствующей зарядной инфраструктуры рассматривает «Концерн Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех»).