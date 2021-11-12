Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется «запретных» дорог

Еще весной путешествие на электрокаре Tesla Model 3 из Москвы в Казань могло продолжаться около 40 часов. Появление сети электрозарядных станций постепенно лишает этот тур экстремального очарования. В Татарстане сеть быстрых зарядок для электромобилей перестанет быть дефицитом даже раньше, чем в других российских регионах.

По подсчетам «Рестарта», сегодня по Татарстану ездят более 100 электрокаров

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сюита для зеленого авто

В одном из казанских дворов на столбе висит аккуратный ящик с пятью розетками. В зимнее время года можно наблюдать такую картину: к столбу подъезжает небольшой автомобиль – Nissan Leaf. Его владелец достает из салона провод, один конец которого присоединяет к разъему на передней части авто, а второй – к одной из розеток ящика. И уходит домой. Через несколько часов он выходит, отсоединяет провод, садится в машину и уезжает.

Владелец авто – известный татарстанский музыкант, «золотой саксофон Казани» Рамиль Мухутдинов. Несколько лет назад он увлекся идеей авто с электродвигателем и решился сменить гибридную Toyota Prius на Nissan Leaf. Оказавшись в рядах пионеров электромобильного движения в Татарстане, Рамиль поначалу получал массу удовольствия от владения «зеленым» авто.

На полный заряд батареи зимой нужно примерно 5 часов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Летом я заряжал машину на даче, и всё было прекрасно. Проблемы начались осенью, когда вернулся в городскую квартиру. Я живу на 12-м этаже, так что «заправиться» от домашней сети невозможно, – говорит музыкант. – Правда, вскоре недалеко от моего дома построили АЗС, где имелась и электрозарядная станция. Пока она действовала в тестовом режиме, ей можно было пользоваться бесплатно».

Но вскоре заправка открылась официально, и оказалось, что заряжать машину по установленной цене – 10 рублей в минуту – неэкономично. И Рамиль свою машину продал. Но мечта об электрокаре осталась. Планируя приобрести его вновь, музыкант обратился за поддержкой к активистам из некоммерческой организации «Рестарт», занимающейся продвижением темы электромобилей в республике. «Рестарт» помог подготовить документы для того, чтобы Рамиль смог воспользоваться услугой технологического присоединения к электрическим сетям и установить у себя во дворе медленную «зарядку» (на полный заряд батареи зимой нужно примерно 5 часов). Сейчас семья музыканта владеет другим Nissan Leaf. «Зарядка» Рамиля, как и другие электрозарядные станции мира, внесена в базу данных мобильного приложения PlugShare, через которое владелец электрокара может найти станцию, увидеть ее технические характеристики, а также стоимость зарядки и отзывы пользователей. Время от времени к Рамилю обращаются владельцы электрокаров из соседних домов и заряжают свои автомобили, компенсируя ему затраты электроэнергии (по цене тарифа, указанного в его договоре с энергосбытовой компанией, – 4,11 рубля за кВт-ч).

Рустем Галимзянов: «Я и мои коллеги ездим на электрокарах и, поверьте, ни за что не поменяем их на авто с двигателем внутреннего сгорания» Фото: prav.tatarstan.ru

«Многие считают, что владение электрокаром – это боль, – говорит представитель «Рестарта» Рустем Галимзянов. – Мы стремимся изменить эту ситуацию. Я и мои коллеги ездим на электрокарах и, поверьте, ни за что не поменяем их на авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Наши ряды пусть и не очень быстро, но пополняются. На сегодняшнем этапе одна из задач «Рестарта» – безвозмездно помогать татарстанцам устанавливать зарядные станции у себя во дворах. Кроме того, мы проводим встречи «Рестарт – Академии» – просветительского проекта, в котором рассказываем татарстанцам об электромобилях и собираем обратную связь у тех, кто уже владеет электрокарами».

Заправку к подъезду!

По подсчетам «Рестарта», сегодня по Татарстану ездят более 100 электрокаров. Одна из наиболее популярных бюджетных моделей – Nissan Leaf с емкостью батареи 24 кВт. На полной зарядке такое авто может проехать около 80-100 км. То есть при интенсивной езде заряжаться практически каждый день.

Nissan Leaf с емкостью батареи 24 кВт на полной зарядке может проехать около 80-100 км Фото: pixabay.com

Владельцы частных домов могут заряжаться от своей же сети, используя так называемый кирпич, упрощенную зарядную станцию (стоимостью примерно от 10 до 20 тыс. рублей в зависимости от мощности). А вот жителям многоквартирных домов из-за бюрократических примочек УК и сложного жилищного законодательства от домовой сети заряжаться проблематично. Оптимальный вариант – установка небольшой зарядной станции в своем дворе, как это сделал Рамиль Мухутдинов. По его словам, при самой интенсивной зарядке он тратит на это не более 750 рублей в месяц. Его портативная станция стоила около 55 тысяч рублей. Но установить такой коробок на столб не всегда возможно. Напольная установка татарстанского производства обойдется автолюбителю примерно в 120 тысяч рублей. Самый сложный момент – оформление в аренду или собственность земельного участка под установку. Тут как раз и помогают консультации «Рестарта». Станцию подключают после заключения договора с сетевой и энергосбытовой компаниями. Оплачивается зарядка по обычному тарифу. Посчитать сэкономленные средства легко: стоимость ночного тарифа – 2,75 рубля за кВт. В месяц на зарядку аккумулятора емкостью 30 кВт-ч нужно будет потратить 2475 рублей. На 30 кВт можно проехать 150 км. При максимальной ежедневной эксплуатации получится 4500 км в месяц. При стоимости АИ-92 в 45 рублей за литр и расходе 10 л/100 км получим затраты на бензин в размере 20 250 рублей.

В этом году в рамках работ по проекту «Наш двор» во дворе около перекрестка улиц Волгоградской и Декабристов была установлена медленная зарядная станция Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В этом году в рамках работ по проекту «Наш двор» во дворе около перекрестка улиц Волгоградской и Декабристов была установлена медленная зарядная станция. Считаю, это отличная практика, которую нужно тиражировать», – говорит Рустем Галимзянов.

В «Рестарте» отмечают, что не менее перспективна и интересна идея установки медленных зарядок около магазинов, кафе, общественных учреждений. Для пользователей это стимул использовать электрокар, для компаний – конкурентное преимущество.

Согласно приложению PlugShare, сегодня в Казани действуют 7 быстрых (от 50 до 150 кВт, время зарядки – от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от емкости аккумулятора автомобиля) и около 13 медленных (от 3,5 до 22 кВт, время зарядки – от 3 до 21 часа) станций. На АЗС «Татнефти» стоимость заправки – 10 рублей в минуту. А вот «зарядки» на паркингах ТЦ, как правило, работают бесплатно. На недавно открытой АНО «Рестарт» электрозаправке около Энергоунивеситета зарядить авто пока тоже можно безвозмездно. Кстати, татарстанские IT-компании сейчас активно разрабатывают приложения, через которые можно будет не только находить станцию, бронировать ее, но и запускать сам процесс заправки.

Согласно приложению PlugShare, сегодня в Казани действуют 7 быстрых и около 13 медленных станций Фото: скриншот

Важный момент: если автовладелец имеет в СТС специальную отметку о том, что машина снабжена электродвигателем, и если он внесет свой электромобиль в реестр парковочных разрешений «Казанского паркинга», то все муниципальные парковки для него будут бесплатными. Так же, как и парковки ТЦ. Единственное исключение – парковка около Национальной библиотеки.

За год быстрых зарядок станет в пять раз больше

Еще 8 месяцев назад путь Рустема Галимзянова на Tesla Model 3 из Москвы в Казань занял вместо обычных 12 часов около 40. В Нижнем Новгороде, куда он приехал ночью, зарядная станция оказалась нерабочей, и ему пришлось через чат электромобилистов искать того, кто пустил бы на ночь в гараж зарядиться. Сейчас в Нижнем уже три быстрых зарядных станции, и на Tesla, емкость аккумулятора которой составляет 75 кВт, можно добраться туда без проблем. Но вот «лифоводам», как ласково называют владельцев Nissan Leaf, подобное путешествие пока недоступно – зарядки не хватит.

«Теоретически сегодня можно доехать от Казани до Челнов, но при условии, что зарядки по пути будут работать. Были случаи, когда я пытался заправиться (на оборудовании местного производителя), программа запускалась, заряжала 2%, и всё, – говорит владелец электрокара казанец Игорь. – Или на М7 выезжаешь, там стоит зарядная станция, которая не работает. Звонишь в техподдержку, тебе торжественно сообщают, что номер не обслуживается. Звонишь на 8-800…, усталый оператор говорит: “Да, починим в понедельник, вот там красная кнопка, ее покрути…”».

«Теперь дорога Самара – Казань – сплошной кайф», – пишет в отзывах на PlugShare владелец Tesla Model 3 про зарядную станцию от «Сетевой компании» Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Но ситуация стремительно меняется. В 2020 году количество быстрых «зарядок» на постоянном токе увеличилось в Татарстане до 6 станций, в этом их станет уже 32 - при условии успешной реализации целевых программ крупных республиканских корпораций (АО «Сетевая компания» и ПАО «Татнефть»). Число «медленных» зарядок достигнет 25-ти. Не так давно зарядные станции появились в Болгаре, Чистополе, Алексеевском. «Всё гуд, теперь дорога Самара – Казань – сплошной кайф», – пишет в отзывах на PlugShare владелец Tesla Model 3 про недавно открытую в Базарных Матаках зарядную станцию от «Сетевой компании».

«Как в начале XXI века мы стояли на пороге глобальных изменений – прихода новых информационных технологий, – так и сейчас мы стоим на пороге перехода от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям. За этим будущее. Татарстанцы начинают приобретать электрокары, но многих останавливают опасения, связанные с отсутствием заправок. Мы одними из первых в стране задумались о системном подходе к решению этой проблемы, – говорит Руслан Касымов, директор чистопольского филиала «Сетевой компании». – Станции, которые установил непосредственно наш филиал в этом году в трех муниципальных районах, сразу стали пользоваться большим спросом, в том числе и у владельцев электрокаров из других регионов, которые направляются в Казань. Пока это не очень большой поток, но сейчас наша основная цель не извлечение прибыли, а первенство в сфере развития зарядной инфраструктуры и ускорение этого процесса. Кроме того, мы реализуем эти проекты и для собственных нужд. В наших планах – постепенная замена устаревшего автотранспорта компании на ДВС на машины с электродвигателями для существенной экономии на топливе и достижении определенного экологического эффекта».

Сейчас Татарстан в развитии зарядной инфраструктуры уверенно лидирует на фоне соседних регионов Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Сейчас Татарстан в развитии зарядной инфраструктуры уверенно лидирует – на фоне соседних регионов, в которых «зарядок» пока единицы. Это лидерство многообещающе по нескольким причинам.

Во-первых, по Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Правительством РФ в 2021 году, для участников процесса отечественной электромобилизации – создателей зарядной инфраструктуры, компаний, строящих предприятия по производству батарей и организаций, предоставляющих электромобили в лизинг, предусмотрены субсидии. По скорректированному плану Минэкономразвития РФ Татарстан уже вошел в пилотный проект развития электрозарядной инфраструктуры и получил квоту на субсидирование 95 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Размер возмещения составляет 60% от стоимости ЭЗС и 30% от стоимости технологического присоединения.

Интерес самих автолюбителей к электрокарам помогут предусмотренные концепцией гибкие условия кредитования, корректировка утилизационного сбора и потенциально бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог. К слову, по данным портала «Дром», с января по сентябрь 2021 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 58%, а продажи новых увеличились в 5 раз относительно аналогичного периода 2020 года. Правда, с 2022 года будут отменены таможенные льготы на импортные автомобили (пока частный парк электрокаров составляют только они), что, по мнению экспертов, может увеличить их стоимость примерно на 60%. И это опять же может стать стимулом для отечественных компаний.

КАМАЗ планирует развивать один из немногих на сегодня проектов по производству отечественного электрокара «Кама-1» Фото: president.tatarstan.ru

Во-вторых, республика таким образом создает среду для выхода на новые рубежи, связанные с производством самих электрокаров. Напомним, КАМАЗ планирует развивать один из немногих на сегодня проектов по производству отечественного электрокара «Кама-1». Кроме того, на территории республики находится прогрессивный Иннополис, который наверняка не останется в стороне от развития зеленых технологий.

«Электромобили изменят не только наше представление о пользовании личным транспортом, но и всю систему автопроизводства. Производство электрокара, где главное – это мотор и батарея, в корне отличается от производства машин с ДВС, поэтому, скорее всего, лидерами станут не те компании, которые сегодня составляют топ автопроизводителей, – говорит Ленар Кашапов. – Изменяется подход к владению автомобилем. Сегодня в тренде каршеринг, лизинг, подписка. Tesla будет зарабатывать не на продаже авто, а на подписках – продавать подгорев сидений, автопилот, выход в интернет, скидки при покупках на маркетплейсах. Уже сегодня на первый план в сфере производства электрокаров выходит программное обеспечение. Создатели наиболее совершенной телеметрии, систем управления авто, цифрового двойника движения и т.д. возглавят рынок».

Быстрых «зарядок» на постоянном токе в Татарстане в этом году станет уже 32 – при условии успешной реализации программ АО «Сетевая компания» и ПАО «Татнефть». Число «медленных» зарядок достигнет 25 Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

В-третьих, всё это в совокупности делает Татарстан лакомой территорией для реализации масштабных инвестпроектов. На днях стало известно, что Казань в качестве одной из семи территорий для проекта электротакси и соответствующей зарядной инфраструктуры рассматривает «Концерн Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех»).