Татарстан зарезервировал более 6,6 млрд рублей на случай ЧС

Общий объем накопленных Татарстаном резервов на случаи ЧС составил более 6,6 млрд рублей. Объем созданных резервов материальных ресурсов составляет 380,6 млн рублей. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ рассказал заместитель главы МЧС Татарстана Николай Суржко.

По его словам, всего в Татарстане спланированы 158 пунктов временного размещения, в которых могут разместиться более 41 тыс.человек.

Суржко добавил, что для проведения противопаводковых мероприятий в республике была создана специальная группа, численностью свыше 17 тыс. человек, привлечено более 2,5 тыс. единиц техники и 135 единиц плавсредств. Для воздушной разведки запланировано применение 5 единиц авиационной техники.