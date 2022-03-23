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Происшествия
23 марта 2022  11:31
Алина Файзрахманова

Татарстан зарезервировал более 6,6 млрд рублей на случай ЧС

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Общий объем накопленных Татарстаном резервов на случаи ЧС составил более 6,6 млрд рублей. Объем созданных резервов материальных ресурсов составляет 380,6 млн рублей. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ рассказал заместитель главы МЧС Татарстана Николай Суржко. 

По его словам, всего в Татарстане спланированы 158 пунктов временного размещения, в которых могут разместиться более 41 тыс.человек. 

Суржко добавил, что для проведения противопаводковых мероприятий в республике была создана специальная группа, численностью свыше 17 тыс. человек, привлечено более 2,5 тыс. единиц техники и 135 единиц плавсредств. Для воздушной разведки запланировано применение 5 единиц авиационной техники.

#противопаводковые мероприятия #МЧС РТ
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