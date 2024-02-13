Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан запустил в Лисичанске проект для помощи детям-инвалидам
Республика Татарстан запустила на территории ЛНР социальный проект «Свои дети Лисичанск-Челны». Его цель – реабилитация детей-инвалидов.
На первом этапе волонтеры шефа-региона, совместно с медиками нового российского города, проводят осмотр юных лисичан, страдающих тяжелыми заболеваниями такими как ДЦП, аутизм и т.д. После определения состояния пациентов принимается решение об их направлении, в сопровождении родителей, в лечебно-оздоровительные учреждения Набережных Челнов.
Таким образом реабилитацию уже прошли 9 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. В данный момент под присмотром татарстанских специалистов находятся трое детей.
В ближайшей перспективе, в рамках проекта «Свои дети Лисичанск-Челны», на бесплатную реабилитацию планируется отправить около 15 детей-инвалидов.
Социальный проект поддержан правительством Республики Татарстан, куратором подшефной территории вице-премьером Евгением Варакиным и мэров Набережных Челнов Наилем Магдеевым.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»