Татарстан запустил в Лисичанске проект для помощи детям-инвалидам

Республика Татарстан запустила на территории ЛНР социальный проект «Свои дети Лисичанск-Челны». Его цель – реабилитация детей-инвалидов.

На первом этапе волонтеры шефа-региона, совместно с медиками нового российского города, проводят осмотр юных лисичан, страдающих тяжелыми заболеваниями такими как ДЦП, аутизм и т.д. После определения состояния пациентов принимается решение об их направлении, в сопровождении родителей, в лечебно-оздоровительные учреждения Набережных Челнов.

Фото: © «Татар-информ»

Таким образом реабилитацию уже прошли 9 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. В данный момент под присмотром татарстанских специалистов находятся трое детей.

Фото: © «Татар-информ»

В ближайшей перспективе, в рамках проекта «Свои дети Лисичанск-Челны», на бесплатную реабилитацию планируется отправить около 15 детей-инвалидов.

Фото: © «Татар-информ»

Социальный проект поддержан правительством Республики Татарстан, куратором подшефной территории вице-премьером Евгением Варакиным и мэров Набережных Челнов Наилем Магдеевым.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого