Татарстан запустил чат-бот «Забота о своих» и разработал одноимённый сайт

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Республиканская программа «Забота о своих» для оказания адресных мер поддержки участникам СВО и членам их семей разработана в Татарстане. Для удобства разработан одноимённый интернет-ресурс и запущен чат-бот. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Казани.

«Татарстан обеспечивает все меры поддержки, установленные по линии министерств и ведомств. Есть федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Органы власти взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить адресные меры. Они не являются единым пакетом для всех, а варьируются» , — отметила она.

Спикер сообщила, что республика взаимодействует с теми, кто уволен со службы, а также с теми, кто находится в отпуске или на лечении. Все меры объединены в республиканской программе «Забота о своих», которая начинает работать в пилотном режиме. В ней собраны все меры поддержки, которые носят имущественный, финансовый и другой характер.

«Вся информация подготовлена для заполнения сайта. Информационный ресурс даёт возможность обратной связи от получателей мер поддержки. Если появляются вопросы, то мы обязательно рассмотрим каждую жизненную ситуацию и устраним все барьеры для получения мер поддержки. Запросы будут обрабатываться специалистами „горячей линии“. Кроме того в Telegram запущен республиканский чат-бот „Забота о своих“», — отметила Фазлеева.