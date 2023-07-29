Татарстан запускает субсидируемые межрегиональные перевозки по Волге

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В Татарстане инициировали запуск субсидируемых межрегиональных перевозок по Волге. В республике намерены создать единую судоходную компанию для формирования маршрутной сети и исследования пассажиропотока, сообщил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Сегодня в республике субсидируют социальные перевозки, и цель на ближайшее будущее – найти способ субсидировать и межрегиональные, отметил министр.

«Единая организация – судоходная компания определила бы формирование маршрутной сети, потребности в скоростных и водоизмещающих судах, проводила исследования действующего пассажиропотока, эксплуатацию причальной инфраструктуры», – цитирует его ТАСС.

Работа над этим сейчас уже ведется на федеральном уровне, отметил Ханифов. Субсидировать поездки будут с участием равными долями региональных и федерального бюджетов.

В июне на полях ПМЭФ Правительства Марий Эл, Татарстан, Самарской и Ульяновской областей и Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь», напомнил Ханифов. Этот документ, среди прочего, подразумевает сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок.

Развивать водный пассажирский транспорт не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов в июне поручил Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что в этом сезоне из Казани стартует большое количество круизов по Волге под брендом «Великий Волжский путь». Кроме того, стартуют прямые регулярные рейсы из Татарстана в Республику Алтай. Новые направления развиваются благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».