Татарстан занял второе место в стране по разнице в стоимости подготовки к ЕГЭ

В Татарстане разница в стоимости занятий с репетиторами по разным наборам предметов составляет всего 0,9%. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты тематического Поиска Яндекса по услугам.

Согласно исследованию, республика заняла второе место среди российских регионов по минимальной разнице в стоимости подготовки к ЕГЭ. Первой стала Самарская область.

Меньше всего придется потратить абитуриентам, которые планируют поступать на юридические, экономические и управленческие специальности. Девять месяцев занятий с репетитором по каждому из трех предметов обойдутся примерно в 107,3 тыс. рублей при занятиях раз в неделю.

Подготовка к гуманитарным, медицинским и инженерно-техническим направлениям потребует около 108 тыс. рублей. Для будущих программистов и разработчиков сумма немного выше – 108,3 тыс. рублей.

При этом стоимость одного занятия по большинству предметов в Татарстане остается на уровне 1 тыс. рублей за 60 минут. Небольшая разница в итоговых суммах объясняется стоимостью отдельных дисциплин: час обществознания в среднем стоит около 980 рублей, а информатики – примерно 1 тыс. рублей.

Заметнее различается цена занятий по иностранным языкам. Дороже всего подготовка по китайскому – 1,5 тыс. рублей за час. Английский обойдется в 1 тыс. рублей, французский – в 900 рублей. Самая низкая медианная стоимость среди рассмотренных языков у немецкого – 800 рублей за 60 минут.

Для расчета использовалась медианная стоимость занятий с репетиторами в Татарстане. Итоговые суммы рассчитаны исходя из одного занятия в неделю по каждому из трех предметов в течение девяти месяцев. Для лингвистического направления в расчетах учитывался английский язык.