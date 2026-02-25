Татарстан занял второе место в России по утилизации электроники по итогам 2025 года

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров федеральной программы «Школа утилизации: электроника», заняв второе место в номинации «Регионы-лидеры». Церемония награждения состоялась в Министерстве образования и науки РФ, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Программа реализуется в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятии принял участие заместитель министра экологии Татарстана Алмаз Тугушев.

По его словам, высокий результат стал итогом системной совместной работы. Уже второй год подряд республика подтверждает, что последовательные усилия дают ощутимый эффект. Заместитель министра подчеркнул, что активная позиция жителей и вклад организаций помогают Татарстану удерживать лидерство в экологической повестке страны.

С 2022 года с территории республики вывезено более 551 тонны электронного и электрического оборудования. Только за 2025 год этот показатель составил 185 тонн.

Участие в программе бесплатное. Сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, бюджетные учреждения и органы власти. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования.

График проведения программы в Татарстане на 2026 год опубликован на сайте Минэкологии РТ.

Программа «Школа утилизации: электроника» направлена на снижение вреда окружающей среде от неправильной утилизации электрооборудования и популяризацию осознанного сбора опасных отходов. В Татарстане она реализуется с 2022 года в рамках соглашения между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования.