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Татарстан занял второе место в России по уровню развития некоммерческого сектора
Татарстан занял второе место среди регионов России по уровню развития и потенциалу некоммерческого сектора, уступив только Москве. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
«Только на днях подведены итоги регионального рейтинга по России на форуме “Сообщество”. По потенциалу и уровню развития некоммерческий сектор Татарстана занял второе место, уступив только Москве. Это произошло благодаря работе добровльцев и НКО нашей республики», – отметила собеседник.
Среди показателей, по которым оценивался некоммерческий сектор разных регионов, была и медиаактивность, добавила она перед церемонией награждения журналистов за лучшие публикации о социально ориентированных НКО.
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