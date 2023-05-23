Татарстан занял второе место в России по производству продукции в подсобных хозяйствах

По объемам производства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах Татарстан занимает второе место в России после Дагестана. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В личных подсобных хозяйствах в прошлом году валовую продукцию произвели на 107,3 млрд рублей с ростом на 3,9% к 2021 году. При этом по России в хозяйствах населения отмечается снижение объемов валовой продукции на 1,8%», – рассказал спикер.

Гарипов добавил, что у Татарстана один из самых высоких показателей в России по сохранению поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Его количество составляет 261 тыс. 269 голов, включая 101 тыс. коров. Причем за 2022 год поголовье последних выросло на 511 голов.

«Ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 500 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств, в большей степени на сохранение коров», – подчеркнул он.