Татарстан занял второе место в рейтинге регионов ПФО по зарплатным ожиданиям

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года Татарстан занимает второе место. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Первое место в рейтинге занял Башкортостан, где соискатели в среднем претендуют на оплату труда в 47,9 тыс. рублей», — отмечают аналитики.

Зарплатные ожидания татарстанцев заметно меньше — 41,8 тыс. рублей. Ненамного отстают от них жители Нижегородской области, которые в среднем рассчитывают на зарплату в 40,8 тыс. рублей.

Наиболее скромные запросы наблюдаются среди соискателей Марий Эл (34,6 тыс. рублей), Кировской области (35,0 тыс. рублей), Чувашии (35,4 тыс. рублей) и Мордовии (35,7 тыс. рублей).

В целом по Поволжью средние зарплатные ожидания соискателей в начале 2022 года соответствуют 41,1 тыс. рублей.