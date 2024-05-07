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Татарстан занял второе место в ПФО в проекте по увековечению памяти защитников Отечества
С 2018 года на территории ПФО реализуется общественный проект «Герои Отечества» в формате конкурса в трех номинациях.
В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» республика Татарстан в 2023 году заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа.
В рамках реализации этого проекта в Татарстане были установлены имена 419 погибших Героев Отечества, а также проведены мероприятия по увековечению памяти 244 погибших.
Среди них – 92% Героев Отечества были уроженцами республики, судьба еще 12% была связана с Татарстаном.
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