Татарстан занял второе место в ПФО в проекте по увековечению памяти защитников Отечества

С 2018 года на территории ПФО реализуется общественный проект «Герои Отечества» в формате конкурса в трех номинациях.

В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» республика Татарстан в 2023 году заняла второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

В рамках реализации этого проекта в Татарстане были установлены имена 419 погибших Героев Отечества, а также проведены мероприятия по увековечению памяти 244 погибших.

Среди них – 92% Героев Отечества были уроженцами республики, судьба еще 12% была связана с Татарстаном.