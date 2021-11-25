Татарстан занял второе место в Кубке ПФО среди студенческих хоккейных команд

Татарстан занял второе место в III Кубке Приволжского федерального округа среди студенческих любительских хоккейных команд. Соревнования состоялись в казанском ледовом дворце «Зилант», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

За победу боролись 12 спортивных клубов из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Чувашской Республики, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

Команды были сформированы из студентов 1996 – 2004 годов рождения очной или заочной форм обучения, аспирантов, выпускников, закончивших вуз в 2021 году.

Первое место и кубок завоевала команда Нижегородской области. Ребята обыграли студенческую сборную КФУ из Татарстана со счетом 5:1. Третье место досталось команде Башкортостана.

Соревнования проводятся под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, при содействии Минспорта Татарстана и ассоциации поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая хоккейная лига».