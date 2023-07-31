Татарстан занял второе место в чемпионате «Профессионалы» по полиграфическим технологиям

Ученик многопрофильного лицея №187 Ильсаф Хабибуллин занял второе место в финале чемпионата по профессиональному мастерству в компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров.

«После ухода WorldSkills в Татарстане исчезла основная группа по этому направлению и ее не могли никак создать, потому что требовались студенты колледжей, а у нас нет полиграфического колледжа. И упор решили сделать на юниоров. Нашли директора нашего лицея, и она начала собирать учеников, среди которых оказался и я», – рассказал призер.

Среди заданий для финалистов чемпионата оказались прогон бумаги через печатную машину, смешивание красок, резка бумаги, беговка, брошуратор и степлер. Хабибуллин поделился, что для тренировок больше месяца ездил в «Идел-Пресс» и в «А-Пресс», где его учили печатать.

«Обычно тренировки должны проходить в специализированных колледжах, но, как было сказано, в Татарстане таких нет», – сказал он.

Хабибуллин поделился, что до близкого знакомства с типографиями он даже не представлял, что востребованность полиграфии очень высокая.

«Я думал, что эта область потихоньку забрасывается, но оказалось, что все полиграфические компании работают круглосуточно и не успевают при этом делать все заказы. То есть спрос на полиграфию сейчас бешеный», – резюмировал он.