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Путешествия и туризм
6 декабря 2021  13:21
Арсений Каримов

Татарстан занял второе место среди регионов России в области событийного туризма

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Татарстан занял второе место среди регионов России в области событийного туризма
Госкомитет по развитию туризма РТ

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России в области событийного туризма по версии премии Russian event awards 2012-2020, сообщил Председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Премии позволяют нам понимать, где мы в системе координат и мотивируют нам работать ещё больше. Но все-таки основными для нас показателями являются цифры по туристическому потоку, удовлетворенности туристов нашими сервисами и количество повторных путешествий», — сказал Сергей Иванов.

Он лично также был награжден за большой вклад в развитие отечественного событийного туризма.

#иванов сергей #туризм в татарстане
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