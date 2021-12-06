Татарстан занял второе место среди регионов России в области событийного туризма

Госкомитет по развитию туризма РТ

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России в области событийного туризма по версии премии Russian event awards 2012-2020, сообщил Председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Премии позволяют нам понимать, где мы в системе координат и мотивируют нам работать ещё больше. Но все-таки основными для нас показателями являются цифры по туристическому потоку, удовлетворенности туристов нашими сервисами и количество повторных путешествий», — сказал Сергей Иванов.

Он лично также был награжден за большой вклад в развитие отечественного событийного туризма.