Татарстан занял второе место среди регионов России по строительству очистных сооружений

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В России в этом году и в будущем планируется построить на Волге 39 очистных сооружений, также продолжится реконструкция существующих объектов. По темпам этой работы на сегодняшний день Татарстан занимает второе место среди других регионов, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«За три года построено или реконструировано 93 очистных сооружения на территории 15 волжских регионов. Чемпион – Нижегородская область, построено 31 сооружение. На втором месте Татарстан – 14 объектов», – цитирует ее ТАСС. После Татарстана по темпам работ идет Ярославская область (11 очистных сооружений).

По словам Абрамченко, в результате уже проведенных работ объем неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%.

На 2023 и-24 годы в России заложено 29,6 млрд рублей на создание или модернизацию очистных сооружений. Более того, порядка 70% бюджета федерального проекта «Оздоровление Волги» выделено на создание или реконструкцию очистных сооружений – это почти 85 млрд рублей. Главная цель проекта – сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку, в три раза.

«Именно на Волжский бассейн приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. А бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды», – добавила вице-премьер.

Напомним, Татарстан планирует выделить почти миллиард рублей на строительство очистных сооружений в Иннополисе и столько же – на их реконструкцию в Казани.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках национального проекта «Экология», а также региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений.