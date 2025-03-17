Татарстан занял второе место среди регионов по количеству собранного электролома

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

По итогам 2024 года Татарстан занял второе место в номинации «Регионы-лидеры» федеральной программы «Школа утилизации: электроника», нацеленной на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», уступив лишь Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Церемония награждения прошла в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Республика улучшила свой результат в этой номинации, поднявшись на одну позицию: в 2023-м она заняла третье место. В Москве регион представлял заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Тугушев.

С начала реализации программы в 2022 году с территории Татарстана вывезено более 366 тонн электронного и электрического оборудования, в том числе за 2024 год – 161 тонна.

По количеству регистраций от бюджетных организаций РТ занимает лидирующее место среди регионов, которые присоединились к федеральной программе. Это результат работы 787 учреждений, подавших 2123 заявки.

На церемонии также оказался представлен первый в России передвижной экологический музей «Зеленое будущее». Это инновационный проект, направленный на повышение уровня экологического образования и доступности знаний о сохранении природы. Экспозиция представляет 25-летнюю историю рециклинга в России и включает интерактивные элементы, интересные как детям, так и взрослым.

Принять участие в акции и бесплатно сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, любые бюджетные учреждения и органы власти. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Фонда рационального природопользования и подать заявку. Весь график проведения федеральной программы в Татарстане на 2025 год доступен на сайте Минэкологии РТ.

Программа «Школа утилизации: электроника» направлена на снижение вреда окружающей среде от неправильной утилизации электронного оборудования и популяризацию осознанного подхода к сбору опасных отходов среди населения. Она реализуется в Татарстане с 2022 года.