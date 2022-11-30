Татарстан занимает второе место среди регионов по уровню цифровой трансформации

Татарстан к ноябрю 2022 года по уровню цифровой трансформации занял второе место среди регионов России. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу подведения итогов реализации в 2022 году мероприятий, организованных в рамках Года цифровизации в республике, рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Рустам Хидиятуллин.

«Правительством России ежеквартально мониторится рейтинг регионов по цифровой зрелости, который насчитывает большое количество показателей в части развития цифровой экономики», — напомнил докладчик.

«Цифровая команда под руководством вице-премьера Татарстана Шамиля Гафарова (руководителя Аппарата Кабмина РТ — прим. Т-и) достигла значительных успехов за предыдущий год и в этом году очень плотно удерживает второе место среди всех субъектов России», — подчеркнул Хидиятуллин.

На слайде презентации было указано, что в 2021 году республика занимала 34-е место среди субъектов Федерации по уровню цифровой трансформации.