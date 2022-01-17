Татарстан занял второе место по реализации составляющих стандарта развития конкуренции

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России по реализации составляющих стандарта развития конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Критериями оценивания стали такие факторы, как эффективное взаимодействие с муниципалитетами, проведение ежеквартального заседания комиссии по конкуренции, проведение регионом обучающих мероприятий, формирование рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции и наличие системы поощрений.

Кроме того, оценка коснулась проведения ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды и анализа его результатов, формирования ежегодного доклада и размещения актуальной информации на сайте, включения в дорожную карту новых рынков и внедрения рекомендованных региональных практик.

Согласно Национальному плану развития конкуренции в РФ, в нынешнем году будет продолжена работа по развитию конкуренции и улучшению благосостояния граждан Татарстана.