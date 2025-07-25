Татарстан занял второе место на Международном кулинарном турнире в Тунисе

С 9 по 11 июля в Тунисе прошла Международная выставка IFSA и Кубок шеф-поваров Carthage, где впервые приняли участие молодые шеф-повара из Татарстана и заняли второе место. Всего на турнир заявились 16 стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент Ассоциации Рестораторов и Отельеров Казани и РТ Зуфар Гаязов.

«Мы, как передовая республика, представляли Россию на этом турнире. Было привезено специальное оборудование, которое необходимо для таких мероприятий. Наша отрасль очень динамично развивается, и мы можем конкурировать со всеми передовыми странами мира. Мы занимаем призовые места и хотим сохранять эту тенденцию», – рассказал Гаязов.

Он отметил, что Казань нацелена на статус гастрономической столицы России. По его словам, уже в следующем году столица Татарстана станет культурной столицей исламского мира, и именно через гастрономию республика должна рассказывать о своем культурном коде международной аудитории. Он добавил, что участие в Международном турнире укрепило позиции Татарстана как центра гастрономического туризма.

В составе делегации от республики были председатель правления Ассоциации Рестораторов и Отельеров РТ Михаил Шарипов и шеф-повар казанского ресторана «Умай» Рустам Рахимов. Они посетили мероприятие в качестве почетных гостей и экспертов. Рустам также стал участником соревнований и боролся за главный приз турнира – Кубок шеф-поваров Carthage.

«Нас пригласили с африканской стороны, был проявлен большой интерес к Татарстану. Среди стран-участниц были сильные команды из Малайзии, Индонезии, Ирана, Ирака. Страны тепло к нам отнеслись. Мы заняли почетное второе место. Рустам стал вице-чемпионом, уступив только хозяевам соревнований», – добавил Михаил Шарипов.

Приглашение молодых поваров на гастрономическое событие стало результатом успеха весеннего Международного турнира молодых поваров Исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в Казани.

Как рассказал Рустам Рахимов, одним из самых зрелищных этапов стал конкурс Black Box Challenge, где шеф-поварам необходимо было за четыре часа приготовить основное блюдо, три гарнира и соус из неизвестных ингредиентов.

«Продукты были такие: рыба, сибас, киви, шампиньон, базилик, мята, цукини, шпинат, сливки, яйца и специи. Из этой продуктовой корзины необходимо было подготовить восемь порций блюд. Большое количество времени ушло на очистку рыбы, я хотел сделать рулет. Я сделал небольшие тарталетки, похожие на „кияү пәрәмәче“ с символикой на татарскую кухню, но с фруктовой начинкой из киви. Я взял свое современное оборудование, которое помогло в конкурсе», – отметил он.