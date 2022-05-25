Татарстан занял второе место на чемпионате России по стендовой стрельбе

Сегодня в Тетюшах завершился розыгрыш командного чемпионата России и Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе. Сборная Татарстана стала второй в общем зачете после Москвы.

В заключительный - пятый день соревнований стендовики распределили комплект медалей в миксте на круглом стенде. В итоге весь пьедестал почёта заняли представители татарстанской школы стендовой стрельбы.

Победу одержали Тимур Шакиров и Анна Колесникова. В квалификации они поразили 131 мишень из 150 возможных, в полуфинале - 41, в золотом матче со счётом 6-4 обыграли Петра Егорова и Елизавету Евграфову (139+41).

Бронзовыми призёрами соревнований стали Марат Нежданов/Екатерина Комарова (136+40) и лидеры квалификации Айрат Шакиров/Дарья Лекомцева (141+39).

По итогам командного чемпионата России победу в общекомандном зачете одержала сборная Москвы, 98 баллов. На втором месте - Татарстан, 77 баллов, а замкнул тройку призеров Санкт-Петербург с 55 баллами в своём активе.