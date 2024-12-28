В Минобрнауки РТ объяснили лидирующие позиции Татарстана в российском образовании

Татарстан в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России в этом году занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. О наиболее значимых достижениях в сфере образования в 2024 году «Татар-информу» рассказали в Минобрнауки РТ.

«Хороший результат был во многом обеспечен улучшением работы аспирантуры, ростом инновационной активности, повышением внутренних расходов республиканского и местных бюджетов на исследования и разработки», – сообщила руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова.

Кроме того, Татарстан занял третье место в рейтинге территорий по индексу зрелости системы управления научно-технологическим развитием.

Что касается достижений школьников, то по итогам ЕГЭ достигнуто 366 стобалльных результатов. «20 выпускников получили по 100 баллов по двум предметам, а две выпускницы достигли максимального результата по трем предметам. На Всероссийской олимпиаде школьников 244 учащихся стали победителями и призерами, обеспечив республике второе место по эффективности участия после Москвы», – проинформировали в министерстве.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году, 244 обучающихся стали победителями и призерами. «По их количеству Татарстан сохраняет за собой третье место после Москвы и Московской области. По эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 2024 года Татарстан занял второе место после Москвы», – подчеркнула Мухаметова.

Татарстанские школьники также успешно выступили на международных соревнованиях. Так, выпускница казанского лицея №131 Александра Ромашова удостоена золотой медали на Международной Менделеевской олимпиаде, одиннадцатиклассник лицея-интерната № 2 Казани Гимран Абдуллин получил золото на Международной олимпиаде по информатике.

Более того, в этом году Татарстан занял второе место в общекомандном зачете финала Национального чемпионата «Абилимпикс», завоевав 72 медали. «По итогам чемпионатного цикла «Профессионалы» в копилке у республики 180 медалей различного достоинства, тем самым Татарстан в очередной раз подтвердил позиции региона-лидера в чемпионатном движении», – отметили в пресс-службе.

Педагоги по обучению родному языку успешно выступили на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Он прошел 15-21 сентября Казани.

Детский сад №33 Казани стал победителем XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2024» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

В рамках федерального конкурса «Студенческий стартап» в 2022 – 2024 годы татарстанцы завоевали в общей сложности 734 гранта размером 1 млн рублей каждый. По этому показателю республика занимает второе место, уступая только Москве, у которой 766 грантов.