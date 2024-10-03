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Татарстан занял третье место в России по числу аварийных водителей
Татарстан оказался в тройке антирейтинга по числу аварийных водителей в регионах. В целом по стране доля тех, кто несколько раз устраивал ДТП на дорогах, составила 2,43%. Это меньше показателей 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса, объединяющего приложение для оплаты штрафов ГИБДД и маркетплейс ОСАГО.
«В среднем во втором квартале 2024 года доля российских водителей, которые за год стали виновниками ДТП несколько раз (коэффициент бонус-малус > 1,76), снизилась и составила 2,43%», — объяснили эксперты.
«Лидером» по доле аварийных водителей во втором квартале стала Чувашия — 3,9%. В Омской области попадали в ДТП несколько раз 3,8% владельцев авто, в Татарстане — 3,7%. Помимо них, в десятке оказались Ульяновская, Челябинская, Воронежская, Оренбургская, Ярославская, Томская и Новосибирская области.
В то же время, добавили эксперты, в России до 20,78% увеличилась доля водителей, которые за последние несколько лет не становились участниками ДТП.
«Лидерами по доле безаварийных водителей во втором квартале 2024 года стали Москва, Томская область и Санкт-Петербург», — говорится в исследовании.
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