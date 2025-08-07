Татарстан занял третье место в ПФО по уровню зарплат в сельском хозяйстве

Татарстан занял третье место в Приволжском федеральном округе по уровню заработной платы в сельском хозяйстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками hh.ru по итогам первого полугодия 2025 года.

Так, медианная зарплата в агросекторе Татарстана составила 93,2 тысячи рублей – это на 8% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Выше средний уровень оплаты труда только в Башкортостане (152,5 тыс. рублей) и Оренбургской области (104,4 тыс. рублей).

В целом по округу медиана зарплат в сельском хозяйстве выросла на 7% и достигла 94,7 тыс. рублей.

При этом Татарстан занял второе место по числу вакансий в агросфере. За первые шесть месяцев 2025 года работодатели региона разместили 2,4 тыс. предложений – на 31% меньше, чем годом ранее. Лидером по спросу на кадры стал Башкортостан, на который приходится 23% всех вакансий агросектора ПФО.

В общей сложности в первом полугодии 2025 года в Приволжском округе было открыто 19,2 тыс. вакансий в сельском хозяйстве – на 27% меньше, чем в 2024 году.

Наибольший прирост заработных плат по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Республике Марий Эл и Саратовской области, а также в Башкортостане.