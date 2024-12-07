Татарстан занял третье место в номинации «Субъект РФ» премии «Мы вместе»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан заняла третье место в номинации «Субъект РФ» Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «Мы вместе». Церемония награждения состоялась сегодня в Москве, Татарстан представлял Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Мероприятие, организованное в московском «Манеже», стало ключевым событием Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который проходит с 5 по 7 декабря. Форум объединил свыше 20 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Награды в ходе церемонии вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Первое место в номинации «Субъект РФ» разделили Белгородская и Ростовская области, Ленинградская область разместилась на второй позиции.

Помимо участия в церемонии награждения, Алексей Песошин посетил экспозицию Татарстана и встретился с участниками форума, представляющими республику. Он поблагодарил волонтеров за их самоотверженность и отметил важность проводимой ими работы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Премьер-министр Татарстана принял участие в новогодней благотворительной добровольческой акции «Елка желаний». Глава Правительства РТ снял с елки две открытки: Богдан из Казани мечтает о роботе, а Айдан из поселка городского типа Балтаси — о машинке.

Цель премии «Мы вместе» — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).