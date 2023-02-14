Татарстан занял шестое место в РФ по объему поступивших инвестиций за 9 месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 года рост инвестиций в основной капитал в Татарстане составил 6%, прогноз на 2022-й в абсолютном выражении составляет более 850 млрд рублей. Такие данные сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям, предпринимательству Лутфулла Шафигуллин на заседании в Казани.

«Привлечение инвестиций является одним из ключевых показателей национальных целей развития страны до 2030 года. В рамках данной цели поставлена задача к 2030 году обеспечить в стране не менее 70% роста объема инвестиций в основной капитал по сравнению с показателем 2020 года», – напомнил он.

Шафигуллин отметил, что в прошлом году республика сохранила второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны. При этом по объему поступивших инвестиций за 9 месяцев 2022 года Татарстан занимает шестое место. Благодаря частным инвестициям сохранены существующие и появились новые рабочие места. На сегодняшний день в республике реализуются 497 проектов с частным капиталом.