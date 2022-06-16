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Экономика
16 июня 2022  10:40
Александр Хевронин

Татарстан занял шестое место в России по развитию государственно-частного партнерства

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По итогам прошлого года Татарстан занял шестое место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), улучшив прошлогодние показатели на 61 позицию. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Уровень развития ГЧП в регионах страны определяется Министерством экономического развития РФ по трем основным показателям: динамика реализации проектов государственно-частного партнерства в отчетном году, накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы и состояние нормативно-институциональной среды.

При этом основным показателем является динамика реализации проектов государственно-частного партнерства. По нему Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов России.

#Минэкономики РТ #государственно-частное партнерство #Татарстан
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