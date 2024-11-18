По итогам первого полугодия 2024 года Татарстан занял шестое место в России по инвестициям в основной капитал и седьмое место по объему внебюджетных инвестиций. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Инвестиции в основной капитал составили 521,5 млрд рублей, а внебюджетные инвестиции – 373,1 млрд рублей, рассказала глава АИР.

«Но тут надо смотреть характер инвестиций. У нас инвестиции качественные, очень хорошие. Например, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в основном идет распродажа собственных активов. То есть надо еще смотреть, за счет чего идет этот региональный рост», – заявила она.

Минуллина добавила, что инвестиции в период пандемии Covid-19, в 2020 году, сильно упали, но так произошло во всем мире. «В 2021, 2022 и 2023 годах пошел взрывной рост. В прошлом году была очень высокая динамика инвестиций в основной капитал. Думаю, что во многом это связано с тем, что уходят западные игроки, их активы покупают. Кроме того, тяжело вывезти деньги за рубеж, приходится куда-то их вкладывать», – пояснила она.

В Татарстане самые популярные отрасли для инвестирования – обрабатывающая промышленность (32,6%), транспортировка и хранение (19,1%), добыча полезных ископаемых (13%), деятельность по операциям с недвижимостью (12,5%), деятельность в области информатизации и связи (3,3%), сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (3,1%), образование (2,7%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (2,5%).

Минуллина отметила, что инвесторы, которые приходят в Татарстан, как правило, знают, куда они хотят попасть. «Они все время просят Казань. Запрос номер два – особая экономическая зона “Алабуга”. Они себя очень хорошо рекламируют, внешние инвесторы знают “Алабугу”. Они думают, что у нас больше ничего нет. И приходится объяснять, сколько у нас промышленных парков и так далее», – подчеркнула глава АИР.

Больше всего, по ее словам, инвесторов также интересуют районы, которые находятся вблизи Казани. Так, больше всех инвестиций в основной капитал каждый год привлекают Пестречинский, Лаишевский, Зеленодольский, Высокогорский, Верхнеуслонский районы. «Альметьевский район растет в основном за счет вложений “Татнефти”. Там нет такого инвестиционного бума», – заметила Минуллина.

Во время выездного заседания комитета парламента для депутатов организовали ознакомительную экскурсию в Едином презентационном центре Агентства инвестиционного развития РТ. Ведущий специалист отдела протокола АИР РТ Александр Бабкин сообщил, что за прошлый год Татарстан привлек частные инвестиции почти на 953 млрд рублей.

«Татарстан активно сотрудничает не только с российским бизнесом, но и зарубежными партнерами. На данный момент развиваем сотрудничество с Турцией, Китаем, со странами Центральной Азии. Мы стремимся к тому, чтобы у нас инвестиционная среда развивалась. Мы имеем торговые отношения с более чем 113 странами, в 104 страны экспортируем», – проинформировал он.