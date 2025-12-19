news_header_top
Общество 19 декабря 2025 15:27

Татарстан занял пятое место в стране по числу выданных экологических разрешений

По количеству выданных комплексных экологических разрешений Татарстан занимает пятое место среди всех субъектов страны. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Елена Попова.

«В реестр объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору, включено 4,5 тыс. предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наибольшее количество объектов осуществляет деятельность на территории Татарстана – 3210. Наиболее опасными являются 228 объектов первой категории, которые до конца 2024 года должны были получить комплексные экологические разрешения и направить заявки на их получение», – рассказала она.

По данным Поповой, 195 объектов получили комплексные экологические разрешения. Предприятия Татарстана одними из первых в России начали в 2020 году получать комплексные экологические разрешения.

«По количеству выданных разрешений республика занимает пятое место среди субъектов страны. Это связано со значительным промышленным потенциалом региона и экологической ответственностью крупных промышленных предприятий», – заметила Попова.

