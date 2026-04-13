Татарстан занял пятое место в РФ по числу молодых предпринимателей – 35,5 тысячи

Более 35,5 тысячи жителей Татарстана в возрасте до 35 лет занимаются предпринимательской деятельностью в республике, сообщили в министерстве экономики РТ. Это составляет почти треть от общего числа индивидуальных предпринимателей региона. По количеству молодых ИП Татарстан занимает пятое место среди субъектов РФ.

Лидирующие позиции по этому показателю в России заняли Москва (112 тысяч), Московская область (89 тысяч), Краснодарский край (61 тысяча) и Санкт-Петербург (54 тысячи). Чаще всего молодые бизнесмены Татарстана работают в сфере торговли (12,6 тысячи), транспортировки грузов (10,7 тысячи) и научно-технической деятельности (около 3 тысяч ИП). Всего по состоянию на март текущего года в Татарстане действуют порядка 189 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых около 121,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили предпринимательскую деятельность и обозначили причины роста числа ИП в республике.

«В республике формируется комфортная и благоприятная среда для развития молодых предпринимателей, самозанятых и стартап-проектов. Этому способствует развитая система наставничества, а также активное развитие таких отраслей, как туризм. Регулярно проводятся масштабные бизнес-форумы и профильные мероприятия, которые становятся площадками для обмена опытом, поиска партнеров и привлечения инвестиций. Важным фактором является эффективно выстроенная инфраструктура поддержки бизнеса: от индустриальных парков и особых экономических зон до образовательных и акселерационных программ, ориентированных на рост и масштабирование проектов. В целом Татарстан сегодня – это уникальный регион с высокоразвитой предпринимательской экосистемой и широким спектром мер поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь успешно сочетаются институциональная поддержка, сильный человеческий капитал и ориентация на инновации. Такой комплексный подход не только усиливает инвестиционную привлекательность республики, но и формирует прочную основу для долгосрочного устойчивого развития», – сказал Радик Абдрахманов, соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым», основатель проекта «Туган Батыр», член Общественной палаты Республики Татарстан.

«За этими цифрами – более 35,5 тысячи жителей Татарстана в возрасте до 35 лет, являющихся предпринимателями, стоит системная работа, как и в других областях, достижения сами собой не приходят. В РТ действует комплекс мер: от федеральных грантов до собственных республиканских программ и специализированных комитетов. При этом, что очень важно, вместе с программами финансовой поддержки реализуются программы обучения, и это позитивно влияет на эффективность использования полученных финансовых средств. Подтверждением эффективного подхода республики к поддержке молодежного предпринимательства является то, что на Всероссийском предпринимательском форуме в Архызе в августе прошлого года практика Татарстана по поддержке молодежного предпринимательства была признана лучшей в России», – отметил Айрат Гимадутдинов, управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс», председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан.

«Рост числа молодых предпринимателей в Татарстане – это показатель того, что в регионе формируется благоприятная среда для самореализации и запуска собственных проектов. Сегодня предпринимательство для молодежи становится не альтернативой, а полноценным карьерным выбором и важным драйвером экономики. Мы видим, что этот интерес напрямую связан с развитием системы образования и профориентации: все больше молодых людей получают практические навыки, учатся работать с проектами и понимать рынок еще на этапе обучения. Это позволяет им быстрее переходить от идеи к реальному бизнесу. Важно, что в Татарстане выстроена комплексная система поддержки — от образовательных программ до инфраструктуры сопровождения. Именно это дает устойчивый рост и формирует новое поколение предпринимателей, готовых развивать экономику региона», – заявил Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Министерстве образования и науки РТ, депутат Государственного Совета РТ, выпускник программы Кадрового резерва Раиса РТ.

«35,5 тысячи молодых предпринимателей в Татарстане – за этой цифрой живые люди, которые не ждут готовых решений, а сами создают работу для себя и других. И то, что почти каждый третий предприниматель в республике –до 35 лет, говорит о главном: бизнес перестал быть чем-то сложным и недоступным. Молодые идут в него осознанно. Пока основа — торговля и логистика. Это естественно. Но важно, что появляется и запрос на более сложные направления. Растет интерес к технологиям, к созданию собственного продукта. Теперь вопрос в другом: сколько из этих проектов вырастут. Сколько смогут удержаться, развиться, выйти на новый уровень. Здесь одной идеи уже недостаточно. В Татарстане есть инструменты поддержки. Но для предпринимателя важнее всего простые вещи: понятные правила, быстрые решения, доступ к возможностям без лишней бюрократии. Если смотреть шире, задача сегодня – не просто увеличивать число ИП. Нужно формировать сильную предпринимательскую среду. Такую, где можно расти, ошибаться и двигаться дальше. И в этом направлении республика уже идет. Но дальше все будет зависеть от качества этой среды и от того, насколько она отвечает ожиданиям самих предпринимателей», –подчеркнула Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ от Республики Татарстан, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России.

«Данные Министерства экономики РТ демонстрируют, что Татарстан уверенно подтверждает статус одного из самых прогрессивных и динамично развивающихся регионов России. Вот ключевые положительные выводы. Ставка на будущее: тот факт, что почти треть предпринимателей – это люди до 35 лет, говорит о колоссальном доверии молодежи к экономической политике республики. Молодые люди не просто находят работу, а создают ее сами, связывая свое будущее с родным регионом. Эффективная инфраструктура поддержки: впечатляющие цифры (5-е место в РФ) – это не случайность, а результат работы "социальных лифтов" в бизнесе. Система, включающая льготные займы, лизинг и помощь с маркетплейсами, реально работает, превращая идеи в действующие предприятия. Разнообразие и интеллект: отрадно видеть, что помимо традиционной торговли и транспорта, в тройку лидеров входит научно-техническая деятельность. Это свидетельствует о высоком качестве человеческого капитала в Татарстане и переходе к экономике знаний. Государство как партнер: подход министерства, охватывающий весь цикл – от запуска до выхода на экспорт, – превращает чиновников в сервисных помощников для бизнеса. Это создает уникальный климат, где предприниматель чувствует поддержку на каждом этапе, особенно в вопросах адаптации к налогам и сертификации. Вклад в национальный успех: успешная реализация нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в Татарстане служит отличным примером для других субъектов РФ, показывая, как грамотное администрирование конвертируется в реальный рост малого и среднего бизнеса. Резюмируя, хочется отметить, что Татарстан стал настоящим "магнитом" для молодых и амбициозных, создав одну из лучших в стране экосистем для старта. Республика не просто выполняет показатели нацпроекта, а реально инвестирует в энергию нового поколения, превращая предпринимательский дух молодежи в фундамент долгосрочного процветания и технологического суверенитета региона», – заключил Марсель Шарапов, депутат Казанской городской Думы, директор сети фитнес-клубов «Maximus», член генерального совета партии «Единая Россия».

В министерстве экономики РТ напомнили, что ведомство совместно с подведомственными организациями осуществляет комплексную поддержку малого и среднего бизнеса через инструменты льготного микрозаемного финансирования, лизинга и предоставление поручительств. Предпринимателям также доступен комплекс нефинансовых услуг, охватывающий весь цикл развития бизнеса – от запуска проекта до выхода на зарубежные рынки.

Содействие предпринимателям оказывается в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».