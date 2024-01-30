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Татарстан занял пятое место среди регионов России по производству сельхозпродукции
Татарстан занял пятое место среди регионов России по валовой продукции сельского хозяйства. В прошлом году в республике ее произведено на 289,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.
«Индекс производства составил 92,1%, хотя за счет роста животноводства удалось сохранить объемы валовой продукции на уровне средних показателей за последние годы. В целом по АПК, включая пищевую промышленность, имеем продукцию почти на 590 млрд рублей. Наша доля в валовом региональном продукте – 6,5%», – рассказал докладчик.
Зяббаров подчеркнул, что прошлый год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность. Им пришлось столкнуться с дефицитом осадков, ростом цен на промышленную продукцию, строительные материалы, удорожанием кредитов. «И все это при снижении цен на сельхозпродукцию», – отметил он.
При этом, по словам министра, в республике сполна обеспечена потребность населения в основных продуктах питания собственного производства.
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