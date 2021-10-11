Татарстан занял призовые места в окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

9 октября в Нижегородской области (д.Истомино, Балахнинский район) на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялось закрытие окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт».

По итогам слета команда Республики Татарстан заняла 1-е место в номинациях «Поддержка» (Министерство по делам молодежи РТ), «Вместе» (Поисковый отряд «Татнефть-поиск» г. Альметьевск), а также 2-е место — в номинации «Средства массовых коммуникаций» (Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество»).

Окружной этап собрал 14 команд из всех регионов Приволжского федерального округа. В течение 3 дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, демонстрируя знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. На слете была организована экспозиция, на которой гости представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2021 года.

По итогам VII окружного cлета «Никто не забыт» 1-е место в общекомандном зачете заняла делегация из Чувашской Республики, 2-е место — поисковики Пензенской области, 3-е место — представители Самарской области.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками.

Также были подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения.

Основные итоги деятельности поисковых отрядов в ПФО в 2021 году:

— общее количество поисковых отрядов — 510;

— охват участников — 12 776 человек;

— количество выездов в поисковые экспедиции к местам проведения боев — 186.